Рябков сообщил, что РФ не делала новых предложений по ДРСМД Китаю

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Москва не делала Пекину новых предложений о подключении к переговорам по Договору о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Не могу подтвердить эту информацию", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант", комментируя сообщения японских СМИ о том, что Москва предложила Пекину подключиться к переговорам о судьбе ДРСМД.

Замминистра отметил, что в Москве "весьма признательны китайской стороне за ее последовательную поддержку нашей линии на сохранение Договора о РСМД, в том числе в ООН и на других международных площадках".

"И мы ведем с Пекином соответствующий диалог. Попытки же придать Договору о РСМД многосторонний, если не универсальный характер, действительно предпринимались, но много лет назад", - пояснил он.

"Но сейчас мы новых предложений Пекину не делали, тем более о вступлении в некие переговоры, которых просто нет. Мне кажется, здесь либо возникла путаница, либо кто-то пытается создать сенсацию на пустом месте", - подчеркнул Рябков.