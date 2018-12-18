Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему не понятны причины подписания документа.

Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, "привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире".

Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности - от 500 до 5 тыс. км.

"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были - и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.

"Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом", - сказал Путин.

Он добавил: "Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется".

Путин отметил, что оружие средней дальности "Кинжал", появившееся в России, не нарушает ДРСМД. "Уникальное, которого в мире нет - 2 тыс. км "Кинжал" это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории", - сказал Путин.

При этом США, поставив "Иджис" в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД.

"А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности, используются вовсю - и ничего. То есть впрямую нарушают. А нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", - сказал Путин.