Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
В России

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Как подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, если произойдет то, чем нас пытаются пугать

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ в Национальном центре управления обороной
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) для СССР стал фактически односторонним разоружением, заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что ему не понятны причины подписания документа.

Выступая на коллегии Минобороны России, Путин решил остановиться на теме возможного выхода США из ДРСМД, заметив, что это актуальный вопрос, "привлекающий внимание общественности и в нашей стране, и в мире".

Президент РФ напомнил, что договор был подписан в 1987 году и предусматривал ликвидацию ракет средней и меньшей дальности - от 500 до 5 тыс. км.

В РоссииСША посоветуются с союзниками по вопросу о выходе из договора РСМДСША посоветуются с союзниками по вопросу о выходе из договора РСМДЧитать подробнее

"Ликвидировались ракеты наземного базирования. А у Советского Союза не было других. У США были - и морского, и воздушного базирования. А у нас не было. Поэтому с точки зрения Советского Союза это было одностороннее разоружение. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение - одному богу известно", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что в случае выхода США из ДРСМД Россия сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, поставив их на наземные комплексы.

"Посмотрим, как это будет происходить. По большому счету у нас и так все есть, но если произойдет то, чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом", - сказал Путин.

Он добавил: "Как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, наверное, большого труда не составит провести соответствующие НИОКРы и поставить их на землю, если потребуется".

Путин отметил, что оружие средней дальности "Кинжал", появившееся в России, не нарушает ДРСМД. "Уникальное, которого в мире нет - 2 тыс. км "Кинжал" это гиперзвуковое оружие больше 10 махов, вот такого пока ни у кого нет. Да, оно у нас появилось, но это не нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Где же здесь нарушение? Это система, расположенная на самолете, а не на территории", - сказал Путин.

При этом США, поставив "Иджис" в Румынии, а сейчас и в Польше, прямо нарушают ДРСМД.

"А ударные беспилотники, которые соответствуют всем характеристикам ракет средней и меньшей дальности, используются вовсю - и ничего. То есть впрямую нарушают. А нам предъявляют какие-то гипотетические, ничем не обоснованные претензии", - сказал Путин.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Владимир Путин, США, РСМД

Новости по теме

В России
Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваГосдума решила не возвращать запрет на рекламу пива
Документ прошел первое чтение спустя всего неделю после внесения законопроекта в ДумуПодробнее
 Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССРПутин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР
Как подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, если произойдет то, чем нас пытаются пугатьПодробнее
 Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГДСпустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГД
Документ запрещает держать диких зверей дома и в ресторанах, проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки в ТЦПодробнее
 Подростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонии
Осужденному также назначили принудительное лечение у психиатраПодробнее
Госдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги
Организаторам несогласованных акций с участием подростков будет грозить до 15 суток ареста и до 500 тыс. руб. штрафаПодробнее
 Дума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборыДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы
Исключением для таких организаций станет участие в кампаниях на правах иностранных наблюдателейПодробнее
 МВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей авто
Ранее Госдума собралась усовершенствовать систему ТО для борьбы с фальшивыми диагностическими картамиПодробнее
 Повседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливо
Нефтяники повышают цены для корпоративных клиентов, и торговые компании констатируют, что будут вынуждены повысить розничныеПодробнее
 Замминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в МониноЗамминистра обороны решил отказаться от термина "перенос" о музее ВВС в Монино
В парке "Патриот" сделают комплекс современных Воздушно-космических силПодробнее
 Гуцериев собрался подать в суд на Запашного за клеветуГуцериев собрался подать в суд на Запашного за клевету
Глава совета директоров группы "Сафмар" заявил, что хочет "поставить этого хама на место"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 декабря6 фото
17 декабря
Фотохроника 17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"8 фото
17 декабря
"Мисс Вселенная-2018"
Лучшие фото недели10 фото
14 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПодростка, напавшего на школу в Перми, приговорили к почти 10 годам колонииВ РоссииПовседневные товары подорожают в России из-за роста цен на топливоВ РоссииМВД предложило отказывать в техосмотре за незадокументированную замену деталей автоВ РоссииГосдума ввела наказание за вовлечение детей в несанкционированные митингиВ миреГлава новой украинской церкви пообещал принимать в ее состав священников УПЦВ РоссииДума приняла закон о нежелательности иностранных НКО, вмешивающихся в выборы

Путин подписал закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пива

Госдума решила не возвращать запрет на рекламу пиваДокумент прошел первое чтение спустя всего неделю после внесения законопроекта в Думу Подробнее

Реставрация картины Репина "Иван Грозный" начнется лишь через год после нападения

Туристы из Татарстана, застрявшие на острове Хайнань, вернутся домой через Москву

Работающие в РФ немецкие компании поддержали создание платежной системы без доллара

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССР

Путин назвал договор о РСМД односторонним разоружением СССРКак подчеркнул президент, РФ сможет модернизировать системы воздушного и морского базирования, если произойдет то, чем нас пытаются пугать Подробнее

Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек

Снятие с мели "Кузьмы Минина" у британских берегов отложили из-за непогоды

Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГД

Спустя семь лет законопроект об обращении с животными прошел II чтение в ГДДокумент запрещает держать диких зверей дома и в ресторанах, проводить бои с участием животных, открывать контактные зоопарки в ТЦ Подробнее

Апелляции на арест еще пяти украинских моряков поступили в Верховный суд Крыма

Путин назвал милитаристским военный бюджет США

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Минобороны России рассказало о разворачивании еще одной дивизии ПВО в Арктике

В НАТО назвали размещение боевых групп в Прибалтике и Польше ответом на действия РФ в Крыму

Житель Челябинской области получил 16 лет колонии за убийство женщины в лифте

Главу кировской федерации каратэ заподозрили в педофилии

Шойгу сообщил о значительном сокращении полетов российской авиации в Сирии

Военные показали Путину захваченное у сирийских боевиков оружие

Вологодский депутат увидел дискредитацию Деда Мороза в рекламе и потребовал снять ее с проката

Шойгу анонсировал поступление новых беспилотников-разведчиков в войска в 2019 году

Украина на год продлила ограничение торговли с РФ

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');