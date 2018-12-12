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Более 40% россиян никогда не читали Конституцию

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Согласно данным социологического исследования, поступившим в среду в "Интерфакс", более половины россиян (58%) сообщили социологам, что читали Основной закон страны. В свою очередь, 42% респондентов никогда не читали Конституцию.

Как выяснили социологи "Левада-центра", 76% россиян полагают, что власти соблюдают Конституцию РФ. Противоположной точки зрения, по данным опроса, придерживаются 18% респондентов.

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Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.

В этом году в России зазвучали призывы вновь сделать День Конституции праздничным нерабочим днем. В частности с таким предложением выступили сенатор Людмила Нарусова и глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов.

"Для повышения престижа Конституции и Дня Конституции нужно вернуть Дню Конституции статус нерабочего праздничного дня, как было до 2014 года", - сказал, в частности, Федотов 11 декабря на заседании СПЧ. А по мнению Нарусовой, возвращение Дню Конституции статуса общегосударственного выходного дня вызовет интерес к изучению Конституции.

В советское время День Конституции до 1977 года отмечался 5 декабря, в день принятия Конституции СССР 1936 года. Затем он был перенесен на 7 октября (день принятия новой конституции СССР - "Конституции развитого социализма").

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.

В 1994 году указом президента РФ день 12 декабря был объявлен государственным праздником и нерабочим днем. Однако в 2004 году Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым с 2005 года День Конституции (12 декабря) перестал быть в России выходным днем и был причислен к памятным датам России.

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Теги: Россия, Левада-центр

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