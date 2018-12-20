Туроператоры потратили 68,3 млн рублей на вывоз туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В 68,3 млн рублей обошелся вывоз клиентов туроператора "Жемчужная река" с китайского острова Хайнань в Россию, сообщил агентству "Интерфакс" в четверг глава объединения Александр Осауленко.

"За время экстренной эвакуации туристов "Жемчужной реки" с Хайнаня в Россию вернулись порядка 2,7 тысяч человек. Всего на вывоз путешественников из средств резервного фонда было потрачено 68,3 млн рублей. Еще около 400 туристов продолжили свой отдых в рамках приобретенных у "Жемчужной реки" путевок", - рассказал он.

С 10 по 14 декабря авиакомпания "ИрАэро" вывезла с Хайнаня в Казань, Уфу, Самару, Челябинск и Москву за свой счет 1 200 туристов, у которых на руках были обратные билеты. С 12 декабря к вывозу туристов подключилась "Турпомощь", которая организовала пять рейсов на бортах авиакомпаний AZUR air, Pegas Fly, "Аврора".

По данным "Турпомощи", последний рейс будет выполнен за счет резервного фонда 21 декабря. Самолет авиакомпании "Аврора" отправится по маршруту Хайкоу - Хабаровск с посадкой и дозаправкой во Владивостоке. Ориентировочное время вылета 18:00. С острова Хайнань в Хабаровск вылетят 122 туриста.

До начала вывоза туристов с Хайнаня в резервном фонде ассоциации "Турпомощи" было 450 млн рублей.

На прошлой неделе Ростуризм объявил об исключении обоих юрлиц туроператора "Жемчужная река", "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Трэвел" из единого федерального реестра туроператоров из-за невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ранее авиакомпания "ИрАэро" заявила, что не будет вывозить клиентов "Жемчужной реки" с Хайнаня из-за долга туроператора за выполненные рейсы в размере $2,3 млн. После этого "Турпомощь" получила право вывозить туристов самостоятельно.