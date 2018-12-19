Георгий Полтавченко вошел в совет директоров ОСК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко включен в состав совета директоров Объединенной судостроительной корпорации, говорится в материалах компании.

В материале Полтавченко указан как "член совета директоров акционерного общества". Также в совет директоров вошел замминистра обороны Алексей Криворучко.

Кроме этого, в обновленный состав совета директоров вошел замгендиректора "Росатомфлота" Вячеслав Рукша и заместитель министра промышленности и торговли Олег Рязванцев.

Из состава совета исключены главком ВМФ России Владимир Королев, глава Минпромторга Денис Мантуров, вице-президент ООО "МД Групп" Илья Петров и президент ООО "Управляющая компания "Дело" Сергей Шишкарев.

Как сообщалось, 3 октября президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко и предложил ему возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании.

10 декабря глава ОСК Алексей Рахманов, отвечая на вопрос "Интерфакса", сообщил, что новый состав совета директоров корпорации может быть объявлен на этой неделе.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.