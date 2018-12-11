Полтавченко выдвинут в совет директоров ОСК

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Экс-губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выдвинут в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Документ от 8 декабря опубликован во вторник на официальном сайте правовой информации.

Как сообщалось, 3 октября президент РФ Владимир Путин удовлетворил заявление об увольнении по собственному желанию губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко и предложил ему возглавить ОСК в качестве председателя совета директоров компании.

Новый состав совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" может быть объявлен на этой неделе, сообщил в понедельник глава ОСК Алексей Рахманов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о вхождении в состав совета директоров экс-губернатора Санкт-Петербурга.

В списке кандидатов в новый состав совета директоров значатся 11 человек. Помимо Полтавченко, в этот руководящий орган ОСК также номинированы замминистра обороны Алексей Криворучко, замгендиректора - директор дирекции Северного морского пути "Росатома" Вячеслав Рукша и заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

При этом в списке кандидатов отсутствуют входящие в действующий состав совета директоров судостроительной корпорации министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (глава совета), советник министра экономического развития РФ Сергей Галкин, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Владимир Королев, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Илья Петров, а также президент и владелец транспортно-логистической группы "Дело" Сергей Шишкарев.

В настоящее время совет директоров ОСК состоит из 12 человек. Помимо пяти не вошедших в список кандидатов в него входят президент АО "ОСК" Алексей Рахманов, заместитель генерального директора ГК "Ростех" Владимир Артяков, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимир Поспелов, первый замглавы - главный инженер "Совкомфлота" Игорь Тонковидов, вице-президент "Роснефти" Андрей Шишкин и замминистра сельского хозяйства РФ, руководитель Федерального агентства по рыболовству РФ Илья Шестаков.

АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.