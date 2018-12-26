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Иркутский губернатор попросил ФАС и прокуратуру проверить работу мэра Ангарска

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился в надзорные органы в связи с выявленными в деятельности мэра Ангарска Сергея Петрова нарушениями.

"Комиссия по противодействию коррупции в Иркутской области выявила нарушения в работе мэра, в том числе конфликт интересов. Получив решение комиссии, я обратился в ФАС и прокуратуру, чтобы они дали оценку выявленным фактам. На основании этих выводов я приму решение о привлечении мэра к ответственности", - сообщил Левченко агентству "Интерфакс".

По его словам, проверки займут около месяца, результаты станут известны в начале февраля.

"Пока я не называю нарушения, давая шанс (мэру - ИФ) исправить ситуацию", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что комиссия по противодействию коррупции в Иркутской области установила факты предоставления мэром Ангарска недостоверных и неполных сведений о доходах, а также выявила конфликт интересов при исполнении им должностных обязанностей. Так, администрацией Ангарска заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, доверительным управляющим которых является сын Петрова.

Сообщалось также, что решение комиссии направлено для утверждения губернатору. После этого оно будет передано в думу Ангарска для принятия решения об отставке мэра. Если такого решения депутаты не примут, у губернатора есть право обратиться в суд.

Сам Петров отрицает факт нарушений. По сообщению местных СМИ, на брифинге во вторник он назвал сведения о коррупционных нарушениях "информационно-политическим давлением".

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Теги: Ангарск, Иркутская область

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