Песков объяснил сложностью ситуации неконкретный ответ Путина о выдаче украинских моряков

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции накануне не ответил конкретно на вопрос об обмене находящихся в украинских тюрьмах россиян в связи со сложностью этого вопроса, но Москва заинтересована в их скорейшем возвращении на родину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, он сказал, что мы заинтересованы в том, чтобы эти граждане как можно скорее вернулись на родину", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему Путин уклонился от ответов на вопросы о судьбе находящихся в украинских тюрьмах россиян.

Вместе с тем Песков обратил внимание, что вопрос главе государства задавался в контексте того, что нужно менять на украинских моряков, "которые, будучи жертвами провокации украинской стороны, сейчас находятся в задержанном состоянии в России".

"В их контексте президент сказал, что здесь вопрос следствия и вопрос решения суда, а то, что президент конкретно не ответил, связано с тем, что это очень сложный вопрос", - продолжил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что "Россия давно выступает инициатором того, чтобы произвести обмен "всех на всех", но существует разница в подходах и в Москве, и в Киеве в квалификации тех, кто находится в Москве, и тех, кто находится в Киеве, то есть кем считать этих людей, и отсюда происходит несостыковка в количестве тех, кого и предлагается менять".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, кем Москва считает россиян, содержащихся в украинских тюрьмах, Песков сказал, что на этот вопрос нельзя ответить обще. "Здесь можно только персонально говорить. Это долгий и сложный разговор", - добавил он.

Накануне в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что говорить о будущем задержанных в Керченском проливе украинских моряков будет возможно только после завершения разбирательства по уголовному делу. "Что касается будущего украинских военнослужащих, то их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет на самом деле, но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать", - сказал президент.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь. ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ). Украинцы арестованы.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.