Путин рассказал, когда станет понятна судьба задержанных украинских моряков

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что говорить о будущем задержанных в Керченском проливе украинских моряков будет возможно только после завершения разбирательства по уголовному делу.

"Что касается будущего украинских военнослужащих, то их послали, рассчитывая, что кто-то из них погибнет на самом деле, но, слава Богу, этого не случилось. Идет следствие, после уголовного разбирательства будет ясно, что с ними дальше делать", - сказал президент на ежегодной большой пресс-конференции в четверг.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (часть 3 статьи 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.