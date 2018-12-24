Суд в Крыму оставил в силе арест еще одного украинского военного моряка

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в понедельник не удовлетворил апелляцию защиты на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте военного моряка Владислава Костышина с бронекатера "Никополь" - одного из трех судов ВМС Украины, задержанных в Черном море месяц назад, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Вместе с тем суд уточнил дату окончания ареста украинца: первая инстанция допустила техническую ошибку, и срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Украинский военный находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

На прошлой неделе Верховный суд Крыма оставил под стражей девятерых украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова и Михаила Власюка, Виктора Беспальченко и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

Заседания по рассмотрению апелляций защиты продолжатся 25 декабря.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоированы в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

22 моряка и двое сотрудников СБУ были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия, почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву. Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

Защита расценивает как инцидент с тремя кораблями как военный конфликт. Адвокаты украинцев заявили, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, задержанные моряки имеют статус военнопленных, не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева. Москва же считает, что такой статус к арестованным украинцам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.