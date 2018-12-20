Трехлетняя американская виза с 1 января подорожает для россиян почти вдвое

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Виза в США для россиян со сроком действия на три года подорожает с 1 января 2019 года с нынешних $160 до $303, говорится в сообщении на сайте посольства США в России в четверг.

"С 1 января 2019 года гражданам РФ в некоторых случаях потребуется оплатить сбор за выдачу визы, если заявление на визу B1/B2 для деловых или туристических поездок одобрено", - сообщает посольство.

Как уточняет дипмиссия, когда заявителю одобрена виза, он может выбрать визу без дополнительного сбора сроком на год или доплатить $143 за трехлетнюю визу. Сбор за подачу заявления по-прежнему составляет $160.

На сайте посольства отмечается, что изменения основаны на "взаимности" - такой же сбор Россия взимает с американских граждан за тот же тип визы.