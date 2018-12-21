США откажутся от повышения сбора за визу для россиян, если РФ снизит сбор для американцев

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Власти США готовы отказаться от повышения консульского сбора за выдачу американских виз на $143, если МИД РФ вернет прежнюю стоимость российской визы для американцев. Об этом сообщила в пятницу руководитель консульства США в Екатеринбурге Огняна Иванова-Шрирам.

Накануне посольство США в России сообщило, что с 1 января 2019 года для желающих получить многократную трехлетнюю визу вводится дополнительный сбор в размере $143 помимо действующего сбора в $160. Консул США в ходе видеотрансляции на странице консульства в фейсбуке объяснила эту меру принципом взаимности.

"Россия и США в 2012 году подписали соглашение об упрощении порядка выдачи виз. В рамках этого соглашения подразумевался одинаковый консульский сбор для многократных виз - 160 долларов. Два года назад Россия в одностороннем порядка подняла консульский сбор для въездных виз. Мы предлагали МИД РФ привести размер консульского сбора за российские визы в соответствие с принципом взаимности, но они отказались. Если они вернутся к прежнему размеру консульского сбора за трехлетние российские визы для американских граждан в 160 долларов, мы сделаем то же самое", - сказала Иванова-Шрирам.

За первые три квартала 2018 года Россию посетило более 220 тыс. граждан США. За тот же период, соответственно, США посетило 78,4 тыс. российских туристов.