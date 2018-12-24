В РПЦ заявили, что готовы к диалогу с Константинополем, но не к "отказу от истины"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Русская православная церковь готова к диалогу с Константинопольским патриархатом, но не к отказу от истины, заявил в интервью телеканалу Russia Today глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в РПЦ в настоящее время "чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине по разным направлениям".

"Что касается отношений с Константинополем, то понимаете: христианин вообще не имеет права думать о какой-то точке невозврата в том смысле, что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины", - отметил Легойда.

При этом он подчеркнул, что Русская церковь занимает ту позицию по украинскому вопросу, которую Константинополь занимал все эти годы, до апреля 2018-го, когда началась история с "украинской автокефалией".

"Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идет. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. А сейчас у нас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ", - добавил Легойда.

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. Московский патриархат эти решения не признал и в ответ объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.