Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что речь идет об одобренном парламентом Украины 20 декабря законе "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Закон касается названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации с руководящим центром за пределами страны, "в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко вновь созданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - отметил Порошенко, подписывая закон.

Президент Украины отметил, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Как сообщалось, 20 декабря Верховная рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Закон был направлен на подпись президенту.

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) в тот же день обратились к Порошенко с просьбой применить право вето к этому закону.