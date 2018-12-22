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Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ

Ранее Рада обязала Украинскую православную церковь Московского патриархата указать в своем названии на принадлежность к РПЦ

Порошенко подписал закон о переименовании УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), говорится в сообщении на официальном сайте главы государства.

В сообщении отмечается, что речь идет об одобренном парламентом Украины 20 декабря законе "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях". Закон касается названий религиозных организаций, которые входят в структуру религиозной организации с руководящим центром за пределами страны, "в государстве, которая законом признана осуществившей военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины".

"Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Отмеченные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой же православной юрисдикции принадлежать. То ли ко вновь созданной автокефальной Православной Церкви Украины, то ли к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ", - отметил Порошенко, подписывая закон.

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Президент Украины отметил, что "выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами". "Реализация закона даст гражданам всю полноту информации", - подчеркнул он.

По словам Порошенко, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Как сообщалось, 20 декабря Верховная рада Украины приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ). Закон был направлен на подпись президенту.

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) в тот же день обратились к Порошенко с просьбой применить право вето к этому закону.

В настоящее время официальное название Украинской православной церкви, находящейся в каноническом единении с Московским патриархатом, - Украинская православная церковь (УПЦ).

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Петра Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал руководителя этой структуры. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

Патриарх Константинопольский Варфоломей еще до собора предупредил главу УПЦ митрополита Онуфрия, что после избрания главы новой церкви он утратит свой титул митрополита Киевского и всея Украины.

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Теги: Украина, УПЦ, Петр Порошенко

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