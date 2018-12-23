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Лидер новой церкви Украины планирует менять отношение православных к ЛГБТ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Глава новой украинской церкви Епифаний Думенко считает, что следует постепенно менять отношение православных верующих Украины к сексуальным меньшинствам, однако признает, что это долгий путь.

"Это сложный вопрос, который мы не должны поднимать на начале нашего пути, потому что украинское общество вы знаете, как воспринимает этот вопрос. Поэтому сейчас как бы нужно работать над этим, чтобы украинское общество это воспринимало... Но это долгий путь. Мы будем работать. Но, конечно мы будем общаться и искать ответы на сложные вопросы", - заявил Епифаний российским пранкерам Лексусу и Вовану, которые позвонили ему, представившись Дэвидом Макалистером, главой комитета иностранных дел Европарламента.

Отвечая на вопросы авторов розыгрыша, он также высказал мнение, что русское православие слишком консервативно, и православным украинцам следует отходить от него, так как Украина ориентируется на Европу.

"Я за то, чтобы мы начали реформы церкви (...) Мы движемся в сторону Европы, и поэтому мы должны отходить от той русской консервативной традиции. Церковь должна быть более открытой, потому что русское православие настолько консервативно, то есть оно как бы далекое от людей", - сказал Епифаний.

Кроме того, в ходе разговора он признался, что церковь, по его мнению, должна быть отделена от государства и что "церковь не должны использовать в политических целях".

"Государство сделало то, что зависело от него. Без этой поддержки мы бы не сделали то, что было сделано сейчас, мы бы не объединились. Но с этого времени церковь должна быть независимой", - считает Епифаний.

В то же время он ратует за продолжение президентских полномочий нынешнего главы государства.

"Мы видим на этом посту в будущем только президента Порошенко, который должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в Украине. Потому что если придет какой-то пророссийский политик, это будет вообще большой проблемой для будущего Украины", - убежден глава новой церкви.

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Теги: УПЦ, Епифаний Думенко, православие, ЛГБТ

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