Путин не увидел необходимости в тюремной реформе в России

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что уголовно-исполнительная система страны должна быть усовершенствована и усилен общественный контроль над ней, но ломать систему не надо.

"Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать эту систему, повышать уровень гражданского контроля - вот с этим я согласен полностью", - сказал он на большой пресс-конференции в четверг в Москве.

Глава государства напомнил, что в стране созданы соответствующие комиссии, которые "должны работать и будут получать поддержку со стороны государства, со стороны президента".

"Надеюсь, что они тоже сыграют свою позитивную роль в решении тех проблем, которые, безусловно, в системе есть. Это правда", - сказал Путин.

"То, что мы видим, факты (о пытках и других нарушениях в колониях - ИФ), которые всплывают, разумеется, это абсолютно недопустимо. Любые нарушения закона, тем более пытки - это преступление, и эти преступления должны быть наказаны", - сказал он на большой пресс-конференции в четверг в Москве.

Отвечая на вопрос журналистов относительно громких скандалов, связанных с обнародованием СМИ фактов пыток и жестокого отношения к заключенным, глава государства отметил: "Эти правонарушения должны быть наказаны. И, кстати говоря, так и происходит, когда, в том числе с помощью средств массовой информации, такие факты всплывают".

В 2018 году достоянием гласности стал ряд случаев пыток подследственных и заключенных в местах принудительного содержания.

В конце ноября Верховный суд (ВС) России указал, что никакие обстоятельства, в том числе распоряжения вышестоящих органов или должностных лиц, не могут быть основанием для применения физической силы, специальных средств, а также мер психического и физического воздействия с нарушением допустимых пределов к осужденным.