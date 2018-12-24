Матвиенко допустила возможность провокаций со стороны Киева в Донбассе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что Киев организует новые провокации на границе с Россией в преддверии украинских выборов.

"Я не исключаю, что до выборов могут быть еще провокации - на Донбассе, на границе с Крымом. Не случайно стягиваются вооружения и подразделения вооруженных сил Украины на линию разграничения с Донбассом", - сказала Матвиенко на пресс-конференции в Москве в понедельник.

По ее словам, киевские власти намерены таким образом сорвать выборы на Украине либо повлиять на их итоги.

"Они будут делать все для того, чтобы либо сорвать выборы, либо попытаться создать такую ужасающую атмосферу в стране, в которой будут винить Россию. И они уже просто доводят до - я не знаю какого - психологического состояния свой народ, когда каждый день говорят, что "Россия готовится напасть на Украину", "Россия - агрессор", "Россия готовит войну", "будет война". Они уже просто ввели в такой ступор, такой страх людей, что там другого-то ничего светлого нет", - добавила председатель верхней палаты.