Крымский суд отказался освободить командира украинского бронекатера "Бердянск"

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) Крыма отклонил апелляции адвокатов на постановления Киевского райсуда Симферополя об аресте двоих военных моряков с кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море почти четыре недели назад, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Речь идет о жалобах на заключение под стражу на время предварительного следствия граждан Украины: старшего матроса с буксира "Яны Капу" Виктора Беспальченко и командира бронекатера "Бердянск" Романа Мокряка.

Военные находятся в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве и участвовали в судебном заседании по видеоконференцсвязи.

ВС Крыма уточнил дату окончания ареста украинцев. Суд первой инстанции допустил техническую ошибку. Срок содержания под стражей истекает 24, а не 25 января 2019 года.

Ранее на этой неделе, 19-20 декабря, суд оставил под стражей семерых украинских моряков: Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Юрия Будзыло, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова и Михаила Власюка, - также исправив техошибку нижестоящей инстанции.

Заседания по рассмотрению апелляций защиты продолжатся на следующей неделе.

Конфликт в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в Черном море в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в украинский порт в Азовском море. Корабли отконвоировали в Керчь.

ФСБ РФ заявила, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовала инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Киев назвал действия российских пограничников неправомерными. По мнению властей Украины, Россия нарушила конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Двадцать два моряка и двое сотрудников СБУ, находившиеся на борту во время перехода, арестованы по решению судов Симферополя и Керчи на время предварительного следствия - почти на два месяца. Все вывезены из Крыма в Москву: 21 украинец находится в "Лефортово", остальные - трое раненых при задержании - доставлены в медблок следственного изолятора "Матросская тишина".

Гражданам Украины предъявили обвинение по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечения госграницы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения). Ее санкция - до шести лет заключения.

Адвокаты украинцев заявили, что, согласно Женевской конвенции 1949 года, задержанные моряки имеют статус военнопленных, не подлежат суду общей юрисдикции. Мнение отражает позицию официального Киева. Москва же считает, что такой статус к арестованным украинцам применять нельзя, поскольку Украина и Россия не находятся в состоянии войны.