В России

Требования клиентов "Жемчужной реки" многократно превысили размер страхового лимита

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Требования клиентов туроператора "Жемчужная река" на выплату компенсаций многократно превысили размер страхового возмещения, сообщает страховая компания "Орбита", где была застрахована ответственность туроператора.

"Начиная с 13 декабря 2018 года ООО СК "Орбита" формировало реестр заявленных требований для определения размера страховых выплат. В реестр были включены требования на выплату страхового возмещения, поступившие в ООО СК "Орбита" до 14 января 2019 года. По состоянию на конец дня 13 января поступило 4 166 требований на выплату страхового возмещения от пострадавших клиентов туроператоров, осуществлявших деятельность с использованием обозначения "Жемчужная река", на общую сумму более 355 млн рублей", - сообщили в страховой компании.

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По данным страховщика, финансовых гарантий туроператора не хватит для выплаты компенсаций всем туристам.

"Установлено, что размер заявленных требований многократно превышает лимит страхового возмещения, в связи с чем страховые выплаты будут осуществляться пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора", - сообщили в СК "Орбита".

Компания также отмечает, что с 14 января начинает осуществлять выплату страхового возмещения с применением коэффициента пропорции.

Авиакомпания "ИрАэро" 7 декабря сообщила, что останавливает программу полетов из российских городов в два аэропорта острова Хайнань - Хайкоу и Санья, которую она выполняла по заказу туроператора "Жемчужная река". Причиной стала, по ее заявлению, задолженность партнера в размере $2,3 млн. Ростуризм 12 декабря исключил туроператора из реестра в связи с невозможностью исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Находившиеся в этот момент на Хайнане клиенты туроператора были вывезены за счет средств фонда "Турпомощи". Приобрели путевки "Жемчужной реки", но не успели вылететь на Хайнань 5,4 тыс. человек. Они обратились за компенсациями к страховщику.

"Жемчужная река" была представлена в едином федеральном реестре туроператоров двумя юрлицами - "Тревел Дизайнерс" и "Геркулес Тревел". Финансовая ответственность обеих компаний застрахована в СК "Орбита" на 10 млн рублей у каждой.

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Теги: Жемчужная река

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