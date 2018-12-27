Золотов рассказал про учебу внука в Англии

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Директор Росгвардии Виктор Золотов рассказал, что его внук учится в Англии и в течение трех лет собирается вернуться в Россию, а также о том, что его имущество не имеет отношения к бюджету Росгвардии.

"Мой внук, действительно, учится в Англии. А его учебу оплачивает отец. Хочу сказать, что внук учится на отлично, я им горжусь. Через три года он вернется и я уверен, что будет хорошим экономистом", - сказал Золотов в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном в среду.

Говоря о заявлениях оппозиционера Алексея Навального по поводу его финансового состояния, Золотов заявил: "Еще раз повторяю, оно было задекларировано до 2008 года. Соответственно, никакого отношения мое имущество к бюджету Росгвардии не имеет",- подчеркнул Золотов.

Глава Росгвардии также рассказал, как стал генералом армии. "После окончания Академии Генерального штаба я был вначале заместителем главнокомандующего, потом стал главнокомандующим. За моей спиной 350 тысяч штыков – вот и весь ответ," - сказал Золотов.