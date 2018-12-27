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Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"

Там пояснили, что работа с единственным поставщиком позволяет оперативно реагировать на внезапно возникающие служебно-боевые задачи

Росгвардия продолжит закупать продукты у мясокомбината "Дружба народов"
Фото: Reuters

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия еще два года продолжит получать продукты с мясокомбината "Дружба народов", упомянутого в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает пресс-служба ведомства.

"В соответствии c решением правительства РФ, в 2019 и 2020 годах "Мясокомбинат "Дружба народов" продолжит обеспечивать продовольствием войска национальной гвардии Российской Федерации", - сказали в Росгвардии.

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В ведомстве подчеркнули, что работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки, способствует своевременному решению вопросов поставки продовольствия и организации питания военнослужащих и сотрудников.

"Вся поставляемая продукция отвечает требованиям законодательства в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Предприятие сертифицировано согласно требованиям международного стандарта ISO 9001 и FSSC 22000", - отметили в Росгвардии, добавив, что продукция этого мясокомбината производится непосредственно по ГОСТу.

"Работа с единственным поставщиком позволяет оперативно реагировать на внезапно возникающие служебно-боевые задачи Росгвардии с целью сосредоточения усилий в определенном регионе, а также перераспределения объемов поставки продовольствия между округами", - сказали в пресс-службе.

ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Алексея Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

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Мясокомбинат "Дружба народов", со своей стороны, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просил опровергнуть распространённые сведения.

11 декабря Золотов подал на Навального в суд из-за расследования ФБК, требуя опровергнуть его данные и взыскать с оппозиционера 1 млн рублей.

13 декабря Росгвардия сообщила, что ее служба собственной безопасности вместе с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве. "В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами. По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности", - заявили в пресс-службе ведомства, не став комментировать длительность проходящих проверок.

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Теги: Росгвардия

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