Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) Виктор Золотов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"Иск о защите чести и достоинстве подан в Люблинский суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Шота Горгадзе, представляющий интересы истца.

Золотов просит суд обязать Навального опровергнуть распространённые в расследовании ФБК сведения, а также взыскать с оппозиционера 1 млн рублей.

"В случае выигрыша, эти деньги пойдут на благотворительность - они будут отданы на нужды одного из детских домов", - сказал Горгадзе.

ФБК 23 августа опубликовал расследование, в котором утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии "Мясокомбинат "Дружба народов" завышает закупочные цены. Кроме того, как заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов, однако "сражения" так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов" со своей стороны обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просит опровергнуть распространенные сведения.