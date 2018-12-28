Кожемяко заявил, что тема объединения Сахалина и Приморья не будет актуальна в ближайшие годы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос возможного присоединения Сахалина к Приморью не актуален в течение ближайших лет, заявил журналистам в пятницу губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Сегодня в Приморье есть над чем работать. Глубина погружения в социальную среду, в те проблемы, которые есть, на ближайшие 5 лет довольно-таки серьезная. И потребует много работы, сил и средств для того, чтобы люди могли видеть, что здесь лучше. И пойдут туда, где лучше. Поэтому сегодня такой момент, кроме как обсуждения в соцсетях, не стоит", - сказал Кожемяко.

По его мнению, объединение Сахалина и Приморья возможно, но зависит от желания жителей двух регионов и потребует проведения референдума.

"Это непростой вопрос. Безусловно, все исходит от желания самих людей. Если оно возникает в одном субъекте, во втором, тогда уже инициативная группа, тогда избирком, тогда уже поручение президента и соответствующий механизм, которым разрешается референдум", - отметил Кожемяко.

Ранее он уже заявлял, что для объединения Сахалина и Приморья в настоящее время нет предпосылок.

Олег Кожемяко был руководителем Корякского округа Камчатки, занимал должность губернатора Амурской области, затем стал главой Сахалина. В конце сентября был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморского края, 16 декабря одержал победу на повторных выборах главы этого региона.