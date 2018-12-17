Кожемяко заявил, что решение об объединении Приморья и Сахалина должны принимать жители

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, победивший на выборах главы региона, считает, что вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

"Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, это уже другие моменты", - сообщил Кожемяко в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что "все надо смотреть, считать, насколько это удобно с точки зрения транспортной доступности".

"Территории большие, они непростые. Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону. Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения, и я думаю, что на данном этапе нужно сосредоточиться нам на тех проблемных вопросах, которые есть в Приморье", - сказал Кожемяко.

Олег Кожемяко был руководителем Корякского округа Камчатки, занимал должность губернатора Амурской области, затем стал главой Сахалина. В конце сентября был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморского края, 16 ноября одержал победу на повторных выборах главы этого региона.