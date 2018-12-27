Кожемяко заявил, что предпосылок к объединению Приморья и Сахалина пока нет

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос объединения Приморья с Сахалином должны поднимать сами жители этих регионов, сейчас к этому нет предпосылок. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Это, прежде всего, волеизъявление жителей, причем двух регионов. Сначала - инициативная группа, потом она обращается в избирательную комиссию, далее - процедура, связанная уже непосредственно с референдумом, не менее 51 процента должны проголосовать. Потом ещё и президент подписывает указ. Это сложный процесс и пока нет никаких предпосылок к этому", - сказал Кожемяко в четверг.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать ранее сделанное им на эту тему заявление.

Ранее в декабре Кожемяко, победивший на выборах главы региона, заявил, что вопрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.

"Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. А все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, это уже другие моменты", - сказал Кожемяко 17 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Олег Кожемяко был руководителем Корякского округа Камчатки, занимал должность губернатора Амурской области, затем стал главой Сахалина. В конце сентября был назначен исполняющим обязанности губернатора Приморского края, 16 декабря одержал победу на повторных выборах главы этого региона.