Депутатов Сахалина возмутила идея об объединении с Приморьем

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сахалинские депутаты выступают категорически против идеи объединения Сахалинской области с Приморским краем и опасаются, что Сахалин в этом случае превратится в сырьевой придаток соседнего региона.

"Как житель Сахалинской области пока не вижу достаточных аргументов о необходимости такого объединения. У кого-то сложности управления регионом? В чем дело? У любого такого масштабного процесса должны быть причины и аргументы. Таких причин и аргументов мне неизвестно, которые говорили бы о целесообразности такого рода объединения", - заявил агентству "Интерфакс" заместитель председателя Сахалинской облдумы Александр Ивашов.

Его коллега Александр Болотников считает, что Сахалин потеряет свою "столицу", так как Южно-Сахалинск станет городом уровня обычного райцентра со всеми вытекающими последствиями для региона.

Депутат облдумы Светлана Иванова считает, что в случае объединения с Сахалина "как с донора выкачают все его финансовые средства". Она выразила уверенность, что сахалинцы в случае проведения референдума по объединению регионов проголосуют "категорически против". "Это недопустимые вещи! Мы должны оставаться самостоятельным регионом и защищать свои позиции и территориально и финансово", - сказала она.

Депутат Южно-Сахалинской городской Думы Сергей Дмитриев также выразил отрицательное отношение к возможному объединению регионов. "Мы будем сырьевым придатком. Если руководство (объединенных субъектов - ИФ) будет находиться в Приморье, тогда с Сахалина можно уезжать и забыть про этот остров (Сахалин - ИФ)", - сказал он.

Как сообщалось, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, победивший на выборах главы региона, в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) заявил, что опрос объединения Приморского края и Сахалинской области должен решаться путем референдума.