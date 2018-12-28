Медведев подписал распоряжение о создании российско-белорусской рабочей группы

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжении о создании с Белоруссией рабочей группы высокого уровня, которая займется обсуждением спорных вопросов, возникающих в процессе интеграции двух государств.

По словам главы правительства, с российской стороны группу возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

"Мы договорились создать рабочую группу. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее Максим Орешкин", - сказал Медведев журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что "туда войдут представители всех, всех ведомств - и не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты".

Премьер уточнил, что соответствующие подгруппы будут работать по максимально возможному количеству направлений интеграции.

Он добавил, что в настоящее время российская сторона ожидает, когда Минск назовет руководителя группы со своей стороны.

Медведев напомнил, что договоренность о создании такой группы была достигнута в ходе состоявшейся 25 декабря в Москве встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Беседа двух лидеров продолжалась более четырех часов.

По ее итогам Путин и Лукашенко договорились встретиться еще раз до конца текущего года, чтобы поговорить об остающихся спорных вопросах в двусторонних отношениях.

Ожидается, что российско-белорусские переговоры на высшем уровне пройдут в субботу, 29 декабря, в Москве.