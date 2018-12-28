Путин и Лукашенко проведут встречу 29 декабря в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в субботу, 29 декабря, в российской столице, сообщили в пятницу в пресс-службе главы белорусского государства.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 декабря совершит рабочий визит в Россию. В Москве президенты двух стран продолжат разговор по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, которые стороны подробно обсудили в разных форматах на встрече в Кремле 25 декабря", - цитирует пресс-службу госагентство БелТА.

Лидеры двух государств провели встречу во вторник 25 декабря. В пресс-службе Лукашенко уточняли, что среди других наиболее актуальных тем, обсуждавшихся сегодня, были и ценообразование на газ, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях проводимого Россией налогового маневра, поставки белорусских продуктов питания на российский рынок.

Как сообщалось, белорусская сторона обеспокоена последствиями для национальной экономики налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. Белоруссия импортирует нефть из России беспошлинно. В результате отмены в РФ экспортных пошлин на нефть стоимость российской нефти для Минска пропорционально вырастет. Это радикально снизит рентабельность нефтепереработки в Белоруссии. Кроме того, в условиях единого таможенного пространства с РФ Белоруссия также будет вынуждена отменить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.