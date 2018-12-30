МИД РФ не получал жалоб на утечку данных сотрудников BBC News

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское дипведомство не получало от BBC News жалоб на утечку данных о своих сотрудниках.

"Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало - в ДИП (Департамент информации и печати МИД РФ - ИФ) никто от Би-Би-Си не обращался: зав корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны", - написала Захарова в своем фейбуке.

Вечером в субботу BBC News опубликовала материал, согласно которому корпорация "направила официальную жалобу в министерство иностранных дел России в связи с публикацией персональных данных работающих в Москве сотрудников корпорации".

Захарова подчеркнула, что в этом материале BBC News отсутствует комментарий ДИП, согласно которому Департамент обращений не получал.

"Был запрос с вопросами от корреспондента в 16:55 субботы, на которые ДИП ответил. И, в частности, Департамент инициативно обратил внимание журналистов, что никаких обращений от корпункта в Москве не получал (...) наши ответы при написании статьи естественно включены не были. Это намеренное искажение фактов", - написала она.