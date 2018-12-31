Соседние с обрушившимся подъезды в Магнитогорске эвакуированы

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Жильцы двух соседствующих с обрушившимся подъездов дома в Магнитогорске эвакуированы, заявил мэр города Сергей Бердников в эфире телеканала Россия-24 (ВГТРК).

"Эвакуированы жильцы двух близлежащих подъездов", - сказал Бердников в воскресенье.

Он добавил, что в дом продолжает поступать тепло, он отключен только от газоснабжения. Соседние дома продолжают получать и газ.

"Разрушена одна секция, еще одна находится в критическом состоянии. Будем принимать решение о расселении", - сказал он.

По словам Бердникова, судьба дома будет решаться после соответствующей проверки и оценки. Вопрос выплаты компенсаций будет рассмотрен позже.

В 6:00 местного времени понедельника в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли два человека.

Открыт телефон "горячей линии" по ситуации в Магнитогорске - 8 (351) 239-99-99.