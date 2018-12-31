Из-под завалов в Магнитогорске извлекли живыми четырех человек

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав РФ сообщает, что из-под завалов дома в Магнитогорске извлечены четыре человека, в том числе один ребенок.

"По моим данным, сейчас извлечены четверо человек, в том числе один ребенок, их обследуют специалисты скорой помощи", - сказал пресс-секретарь Минздрава Максим Радецкий в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник.

Он отметил, что "их состояние оценивается как средней тяжести".

В свою очередь Минздрав Челябинской области сообщает, что на данный момент за помощью медиков обратились 12 человек. "Четыре пострадавших госпитализированы, среди них один ребенок. Остальным помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека, судьба еще 79 человек остается неизвестной. В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.