Режим ЧС объявлен в Магнитогорске после обрушения подъезда в жилом доме

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В Магнитогорске введен режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме, в результате которого обрушился подъезд и погибли люди, сообщает пресс-служба правительства губернатора Челябинской области.

Штаб по ликвидации последствий ЧС возглавил губернатор Борис Дубровский.

В Магнитогорске в 6:00 (4:00 по московскому времени) произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия.

По поручению президента РФ Владимира Путина в Магнитогорск вылетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев, сообщила в понедельник пресс-служба президента.

В Магнитогорск командированы сотрудники Следственного комитета для помощи в расследовании, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.