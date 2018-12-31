Власти предоставят жилье жильцам разрушенного в Магнитогорске подъезда

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Семьям, потерявшим квартиры из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, предоставят жилье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора области в понедельник.

"На заседании комиссии по ЧС губернатор Борис Дубровский сообщил, что власти предоставят жилье и обеспечат всем необходимым лишившихся жилья из-за ЧП", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в связи с трагедией с эфира радио и телеканалов будет снято подготовленное заранее новогоднее поздравление губернатора для жителей региона.

В Магнитогорске в 6:00 (4:00 по московскому времени) произошло обрушение одного из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. По предварительным данным, погибли три человека. Взрыв бытового газа рассматривается как основная версия происшествия. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.