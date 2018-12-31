Главы МЧС и Минздрава прилетели в Магнитогорск, где обрушился подъезд дома

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Самолет с руководством МЧС и Минздрава прибыл в Магнитогорск, где обрушился подъезд жилого дома.

"Борт с Евгением Зиничевым и Вероникой Скворцовой приземлился в Магнитогорске. Министры выдвинулись к месту трагедии", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

В Магнитогорске в 6 утра по местному времени обрушился один из подъездов жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. Погибли четыре человека, неизвестной остается судьба 68 жильцов.

В качестве основной версии причин ЧП рассматривается взрыв бытового газа. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.