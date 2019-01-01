Спасатели заявили об угрозе обрушения на месте разбора завалов дома в Магнитогорске

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Сохраняется угроза дальнейшего обрушения части дома в Магнитогорске, пострадавшего в понедельник от взрыва бытового газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.

"Угроза дальнейшего возможного обрушения рядом с обрушившимся подъездом сохраняется. Аварийно-спасательные работы идут круглосуточно, участники разбирают завалы в четыре смены, меняясь через каждые два часа", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки с места ЧП вывезено 37 самосвалов мусора общим объемом 370 кубических метров.

При помощи мобильного диагностического комплекса "Стрела-П" проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов, специалисты обрабатывают результаты.

По данным на 07:00 (по Москве) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

На месте ЧС работают почти полторы тысячи человек и более 300 единиц техники, четыре беспилотника.

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99). Работают психологи.