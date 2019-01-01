Жителям обрушившегося дома в Магнитогорске восстановят паспорта бесплатно за 2-3 часа

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Миграционное подразделение полиции Магнитогорска организовало бесплатное восстановление документов, утраченных жителями дома, частично обрушившегося при взрыве бытового газа, сообщает пресс-служба администрации города во вторник.

"Гражданам необходимо обратиться в миграционный отдел. Восстановление утраченного паспорта осуществляется бесплатно и в максимально короткие сроки", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-служба губернатора Челябинской области уточняет, что паспорта восстановят в течение 2-3 часов. "Паспортный стол работает сегодня с 9 часов. Граждане не будут оплачивать госпошлину", - отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что во вторник к 12:00 по местному времени будет готова памятка для горожан по поводу получения компенсации семьям погибших и пострадавших.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

По данным МЧС на 07:00 (по Москве) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.