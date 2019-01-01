В Магнитогорске начали демонтаж стены аварийного дома из-за угрозы ее обрушения

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Спасатели демонтируют стену подъезда в жилом годе в Магнитогорске, где взорвался газ, из-за угрозы ее обрушения, поисково-спасательные работы будут продолжены после снятия этой угрозы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - говорится в сообщении.

Правкомиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены седьмого подъезда, отметили в ведомстве.

"Продолжая разбор завалов, появилась реальная угроза обрушения части здания. Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - цитирует пресс-служба слова главы МЧС Евгения Зиничева.

По предложению специалистов Минстроя России предложено начать демонтаж с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз, отметили в пресс-службе.

По данным МЧС, во избежание последствий обрушения, принято решения на 40 м расширить территорию оцепления. "Спасателей будут поднимать в люльке на кране с противоположной стороны дома. Таким образом, будут срезаться нависающие конструкции. Задача сложная, требует повышенного внимания и квалификации, - цитирует пресс-служба Зиничева.

По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки, пояснили в МЧС.

По данным на 07:00 (по Москве) часов с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечены 12 человек, из них семь человек погибли (детей нет), пять - спасены (в том числе один ребенок). Все пострадавшие госпитализированы. Проводится работа по установлению местонахождения еще 37 человек.

В Магнитогорске утром 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. По данному факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

В Главном управлении МЧС России по Челябинской области продолжает действовать телефон "горячей линии" (8-351-239-99-99).