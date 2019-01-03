Опознаны 37 из 38 погибших при обрушении жилого подъезда в Магнитогорске

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Родственники опознали 37 из 38 погибших под завалами обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального ГУ МЧС в четверг.

Ранее сообщалось, что судьба троих жильцов разрушенного подъезда остается неизвестной.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного 10-этажного газифицированного жилого дома по улице Карла Маркса. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).