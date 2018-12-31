Жильцы пострадавшего дома в Магнитогорске ранее жаловались на запах газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Жители пострадавшего при взрыве газа дома в Магнитогорске ранее жаловались на запах газа в доме, сообщил представитель МЧС на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Магнитогорске.

"Жители жаловались на запах газа ранее. Об этом есть обращения, проводились проверки. Сейчас будем выяснять результаты этих проверок", - сказал член штаба.

В свою очередь губернатор Челябинской области Борис Дубровский отметил, что решается вопрос с предоставлением жилья пострадавшим. "Квартиры будут предоставлены всем в соответствии с потерями", - сказал он на заседании КСЧ.

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов попросил уточнить в кратчайшие сроки, на каких условиях будут переданы квартиры - в собственность или по договору соцнайма.

По решению КЧС, во вторник к 12 часам (10:00 по московскому времени) будет подготовлена памятка для пострадавших, в которой их расскажут, куда необходимо обращаться за выплатой компенсации по другим вопросам.

В настоящее время прогнозов по завершению спасательной операции нет, списки пострадавших и пропавших уточняются.

Во вторник жители подъездов, соседствующих с обрушившимся Магнитогорске, могут получить доступ к своим квартирам, чтобы забрать вещи и документы, заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

В Магнитогорске в понедельник утром в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164. Эвакуировано 16 человек. Семь человек извлечены из-под завалов, четверо погибли. Неизвестной остается судьба нескольких десятков человек.