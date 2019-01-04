Выплаты после ЧП в Магнитогорске получил 91 человек

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Общая сумма выплат материальной помощи из бюджета Челябинской области жителям частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, семьям погибших и пострадавших по последним данным, составила 13 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"На текущий момент выплаты получил 91 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, родственники погибших получат по 1 млн рублей, пострадавшие, получившие тяжкий или средней тяжести вред здоровью - по 400 тыс. рублей, получившие легкий вред здоровью - по 200 тыс. рублей.

Также по 50 тыс. рублей на человека будет выплачено фактически проживавшим, но не зарегистрированным или не являвшимся собственниками.

Кроме того, по 10 тыс. рублей на человека составит единовременная материальная помощь, по 31,5 тыс. рублей - на организацию похорон одного человека.

Отдельно решается вопрос о предоставлении жилья всем, кто утратил его в результате трагического происшествия.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек, в больницах остаются пятеро пострадавших.

Накануне вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.