На месте обрушившегося подъезда дома в Магнитогорске появится мемориал

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Благоустройство будет проведено на месте трагедии в Магнитогорске, там же появится мемориал, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

"На месте трагедии будет произведено благоустройство и появится мемориал. (Губернатор - ИФ) Борис Дубровский поддержал неоднократные обращения жителей с этой просьбой", - говорится в сообщении.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Накануне вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.