Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах конструкций с места обрушения подъезда дома в Магнитогорске, продолжают рассматривать все версии трагедии, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следователи-криминалисты и эксперты СК завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено", - сказала она в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, следствие продолжает "отрабатывать все версии произошедшего взрыва".

Газ подавать в дом не будут

Между тем, пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что подача газа не будет возобновляться в пострадавшем доме. "Газ больше в этот дом подаваться не будет", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, некоторые жители, приходящие ежедневно в штаб по работе с населением на прием к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, жалуются, что боятся оставаться жить в этом доме, и просят, чтобы их переселили. Часть подъездов дома, частично поврежденного в результате взрыва газа, пригодны для проживания.

Десять подъездов признали безопасными

Большинство подъездов частично обрушившегося жилого дома в Магнитогорске, согласно экспертному заключению по диагностике, безопасны для проживания, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На основании справки экспертного заключения по диагностике многоквартирного жилого дома №164 по проспекту Карла Маркса следует, что нахождение и проживание в квартирах, расположенных в подъездах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 безопасно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на время разбора завалов и демонтажа аварийной секции нахождение в квартирах пятого и шестого подъездов не рекомендовано.

Ранее пресс-служба губернатора Челябинской области сообщала, что техническим специалистам предстоит провести полное обследование дома, управляющей компании поставлена задача восстановить тепловой режим в квартирах и подъездах. Пятый и шестой подъезд требуют оперативного ремонта. Подъезды №7 и 8 планируется демонтировать.

ЧП в Магнитогорске

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного десятиэтажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд. 39 человек погибли, все погибшие были опознаны. В больницы попали пять человек; их состояние стабильно.

Накануне вечером МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

В пятницу пресс-служба губернатора Челябинской области сообщила, что на месте трагедии появится мемориал.