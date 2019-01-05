В России Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

В РПЦ не исключили, что нынешний церковный раскол может продлиться столетия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской Церкви, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"К сожалению, это сравнение справедливо", - заявил он, отвечая на вопрос ведущей программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, можно было бы "отыграть назад", если бы Константинопольский патриарх "остановился", однако "попытки его остановить, предпринимаемые предстоятелями поместных Церквей, другими разумными людьми, они как-то ни к чему не приводят".

И здесь, заметил митрополит Иларион, возникает вопрос, как долго нынешнее разделение может длиться. Говоря об этом, он вновь упомянул о знаменитом расколе Церкви на Православную и Католическую в 1054 году. "Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель Русской церкви.

В миреПатриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви УкраиныПатриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви УкраиныЧитать подробнее

На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".

История конфликта

11 октября прошлого года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

5 января константинопольский патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: РПЦ, Украина

Новости по теме

В России
В России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военныхВ России завершили испытания нового пистолета калибра 9 мм для военных
По данным источника "Интерфакса", он должен сменить основной пистолет российской армии этого калибра - МакароваПодробнее
 У задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и Канады
Ранее сообщалось, что он оказался гражданином не только США, но и ВеликобританииПодробнее
 Следователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в Магнитогорске
Как отметили в СКР, продолжается отработка всех версий взрыва в многоэтажкеПодробнее
 Экс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинениеЭкс-министру финансов Подмосковья после экстрадиции предъявили обвинение
Как рассказали в СКР, это мошенничество и отмывание преступных доходов на 14 млрд рублейПодробнее
Задержанный в России американец оказался подданным ВеликобританииЗадержанный в России американец оказался подданным Великобритании
По данным британских СМИ, у обвиняемого в шпионаже в России Пола Уилана, двойное гражданствоПодробнее
 Опознаны все погибшие при обрушении дома в МагнитогорскеОпознаны все погибшие при обрушении дома в Магнитогорске
В результате взрыва бытового газа в многоэтажке, по последним данным, погибли 39 человекПодробнее
 Адвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректнойАдвокат американца Уилана назвал работу следствия в РФ профессиональной и корректной
По словам защитника гражданина США, задержанного за шпионаж, его обеспечили переводчиком, пообещали помочь с вещамиПодробнее
 Под завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибшийПод завалами жилого подъезда в Магнитогорске найден 39-й погибший
Предстоит выяснить судьбу еще двоих жильцов разрушенного подъездаПодробнее
 Из Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья КузнецовИз Франции экстрадирован экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов
В 2010 году он был обвинен в мошенничестве и легализации имущества на 11 млрд рублейПодробнее
 Тело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в МагнитогорскеТело 38-го погибшего извлечено из-под завалов в Магнитогорске
Неизвестной остается судьба еще троих человекПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске11 фото
01 января
Последствия взрыва газа в доме в Магнитогорске
Уходящий год33 фото
28 декабря 2018 года
Уходящий год
Cамые переоцененные актеры Голливуда10 фото
27 декабря 2018 года
Cамые переоцененные актеры Голливуда
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМИД России сообщил об аресте россиянина в СШАВ миреПираты захватили российских моряков в Гвинейском заливеКультураУмер народный артист России Иван БортникВ РоссииУ задержанного в России Пола Уилана есть еще паспорт Ирландии и КанадыВ РоссииСледователи не нашли следов взрывчатки на фрагментах дома в МагнитогорскеВ миреТрамп посчитал нелепыми намерения демократов поднять вопрос о его импичменте

В РПЦ не исключили, что нынешний церковный раскол может продлиться столетия

Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

Новый участок "красной" линии московского метро откроют к маю

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины6 января он вручит его предстоятелю учрежденной в декабре на Украине церкви митрополиту Епифанию Подробнее

Около 600 тыс. кв.м жилья построят в Москве по программе реновации за год

Три человека погибли из-за стрельбы в боулинг-клубе в пригороде Лос-Анджелеса

Четыре станции "розовой" линии метро Москвы откроют к апрелю

Эвакуированных из Ирака российских детей передали родным

МИД России сообщил об аресте россиянина в США

МИД России сообщил об аресте россиянина в СШАПо данным дипломатов, Дмитрия Макаренко задержали на Северных Марианских островах и этапировали во Флориду Подробнее

Buyback - модный нефтегазовый приговор

Buyback - модный нефтегазовый приговорИтоги года, связанные с актуальной для отрасли тенденцией Подробнее

Полиция сообщила о стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса и пострадавших от нее

В МИД РФ не увидели причин ставить вопрос об обмене после задержания Уилана

Московский транспорт продлит работу в рождественскую ночь

Расчистку Транскавказской магистрали приостановили из-за сошедших лавин

Дипломаты подтвердили российское гражданство захваченных пиратами моряков

Посольства РФ в Нигерии и Бенине пытаются установить местонахождение похищенных россиян Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');