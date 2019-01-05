В РПЦ не исключили, что нынешний церковный раскол может продлиться столетия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской Церкви, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион.

"К сожалению, это сравнение справедливо", - заявил он, отвечая на вопрос ведущей программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).

По его мнению, можно было бы "отыграть назад", если бы Константинопольский патриарх "остановился", однако "попытки его остановить, предпринимаемые предстоятелями поместных Церквей, другими разумными людьми, они как-то ни к чему не приводят".

И здесь, заметил митрополит Иларион, возникает вопрос, как долго нынешнее разделение может длиться. Говоря об этом, он вновь упомянул о знаменитом расколе Церкви на Православную и Католическую в 1054 году. "Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель Русской церкви.

На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".

История конфликта

11 октября прошлого года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинополем.

15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

5 января константинопольский патриарх Варфоломей в храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

6 января томос об автокефалии ПЦУ будет вручен митрополиту Епифанию.