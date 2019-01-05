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Порошенко пригласил патриарха Варфоломея посетить Украину

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.

"Хочу заявить: мы ждем Вас в Украине и ждем с нетерпением", - сказал он в субботу в Стамбуле после церемонии подписания патриархом Варфоломеем томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

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"Слава Богу! Без Божьей воли невозможно было бы это событие - подписание томоса для Украины. Благодарю его всесвятейшество Варфоломея за веру, любовь к Украине и нашему народу, мужество начать процесс предоставления автокефалии Православной церкви Украины, завершение которого мы празднуем в эти дни", - заявил Порошенко.

Ранее в субботу патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.

Советник президента Украины Ростислав Павленко, находящийся в Стамбуле, сообщил, что вскоре будет официальный перевод томоса на украинский язык.

Томос был зачитан на греческом языке с амвона. "Официальный перевод - очень скоро", - отметил Павленко.

На торжественном подписании томоса присутствовала украинская делегация в составе президента Петра Порошенко с супругой Мариной, председателя Верховной рады Андрея Парубия, третьего президента Украины Виктора Ющенко, первого вице-премьера - министра экономического развития Степана Кубива, вице-премьера Геннадия Зубко, министра иностранных дел Павла Климкина, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра обороны Степана Полторака.

6 января после литургии томос будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщалось, 15 декабря объединительный собор, прошедший в присутствии президента Украины Порошенко, учредил единую поместную церковь Украины и избрал ее руководителя. Каноническая УПЦ отказалась признавать новую церковь.

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Теги: Турция, Стамбул, патриарх Варфоломей, Украина, Петр Порошенко

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