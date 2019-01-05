Петр Порошенко вручил патриарху Варфоломею орден

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени Вселенского патриарха Варфоломея, сообщила пресс-служба главы государства.

Порошенко вручил награду в субботу в Стамбуле за "выдающийся личный вклад в построение автокефальной поместной Православной церкви Украины, укрепление авторитета православия в мире, многолетнюю деятельность по утверждению идеалов духовности, милосердия и межконфессионного согласия".

В свою очередь патриарх вручил главе Украинского государства памятную медаль - крест Панагия Паммакаристос.

Ранее сообщалось, что патриарх Варфоломей в патриаршем храме святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января он будет вручен предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

В субботу Порошенко также пригласил патриарха Варфоломея посетить с визитом Украину.