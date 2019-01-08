В России

Новый российский беспилотник "Гром" получит турбореактивный двигатель

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - овый беспилотник "Гром", который создается в РФ, получил турбореактивный двигатель, сообщил информированный источник "Интерфаксу".

"В рамках опытно-конструкторской работы создан новый турбореактивный двигатель",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что беспилотник создается по заказу НПО "Сплав".

В 2017 году стало известно, что беспилотник, встроенный в ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", будет применяться в разведывательных целях. Об этом сообщали в госкорпорации "Ростех".

Ранее генеральный конструктор НПО "Сплав" (входит в "Ростех") Николай Макаровец сообщил журналистам, что в России создан беспилотник, который вшивается в ракеты для "Смерча".

"Идея беспилотника, зашитого в боевую часть РСЗО "Смерч", не нова. Мы провели за свой счет технологические работы, надеемся, что в ближайшее время появятся заказчики. В этом случае изделие поступит и на вооружение нашей страны", - заявил Макаровец.

Дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 90 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести стрельбу как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

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