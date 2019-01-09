В Екатеринбурге закрыли уголовное дело против неоязычника из-за постов в "ВКонтакте"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело о возбуждении ненависти и вражды в отношении 57-летнего лидера неоязыческого объединения "Схорон еж Славен" Владимира Мануйленко, сообщил "Интерфаксу" адвокат фигуранта, юрист международной правозащитной "Агоры" Алексей Башмаков.

"Сегодня суд прекратил дело Мануйленко в связи с внесенными изменениями в статью 282 УК РФ об экстремизме, устранившими преступность и наказуемость деяния. Он обвинялся в возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета (ч. 1 ст. 282 УК РФ)", - сообщил агентству адвокат в среду.

Согласно фабуле дела, пояснил защитник, с 14 на 15 сентября 2016 года на персональной странице "Владимip ориевич серга" в социальной сети "ВКонтакте" Мануйленко "с целью возбуждения ненависти или вражды по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности" разместил два поста - "Урок о Власти яко Божей Стороне..." и "Жрец Славянский: Речь Владимира Богумила Голяка".

Сам фигурант утверждал, что он последовательно занимается возрождением славянского обычая с помощью обрядовых обычаев и служб, которые не носят ни политического, ни религиозного характера, и что в указанных речах, несмотря на "определенную резкость в суждении", экстремизма нет.

По данным, "Агоры" уголовное дело Мануйленко - первое в России по статье 282 УК РФ, прекращенное судом после ее частичной декриминализации. Самое первое аналогичное дело - в отношении жители Твери Сергея Соколова - закрыло следствие в конце прошлого года.

Президент России 27 декабря 2018 подписал закон "О внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации", который предполагает, в частности, декриминализацию экстремистских репостов". Уголовная ответственность за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, заменена административной.