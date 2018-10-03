Смягчение 282-й статьи получит обратную силу

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пакет президентских законопроектов о смягчении применения 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды) после принятия будет иметь обратную силу, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будет ли данный закон иметь обратную силу? Ответ утвердительный. В соответствии с Конституцией уголовный закон, облегчающий ответственность, имеет обратную силу", - сказал он.

По словам Крашенинникова, это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье, пересчитать приговоры с уменьшением наказания для осужденных по совокупности уголовных статей, а также прекратить дела, находящиеся в производстве по этой статье.

"Соответственно, те приговоры, которые были вынесены по 282-й статье, ч.1, будут пересмотрены, и если была только эта норма, то (приговоры) будут отменены, если в совокупности с другими статьями Уголовного кодекса - то будут пересчитаны сроки", - сказал он. Если приговор не вступил в силу либо если идут уголовные дела по 282-й статье, то они должны быть прекращены, отметил глава комитета Госдумы.

Крашенинников подчеркнул, что отменяться будут только те приговоры суда, которые выносились только по данной статье. Если приговоры выносились по совокупности статей, среди которых была и 282-я статья, то такие приговоры будут частично пересматриваться.

Парламентарий отметил, что президент внес в среду в Госдуму пакет законопроектов, "который существенно изменяет антиэкстремистское законодательство, в частности, устанавливает так называемую преюдицию, в соответствии с которой первое правонарушение будет караться административным образом, и только при наличии повторного правонарушения возможно возбуждение уголовного дела".

По его словам, Госдума оперативно рассмотрит президентский пакет законопроектов при соблюдении всех необходимых сроков в первом чтении в ноябре и в целом до конца осенней сессии.

"Это большой сигнал уже сегодня для тех правоохранителей, которые возбуждают эти дела, потому что президент свою точку зрения высказал, документ поступил в Государственную думу, комитет начинает процедуру рассмотрения. Соответственно, парламент будет достаточно оперативно рассматривать и принимать", - сказал Крашенинников.

При этом, по его словам, в профильном комитете нет статистических данных о том, сколько человек уже осуждено по этой статье, поскольку 282-я статья УК РФ применялась не только отдельно, но и в совокупности, "как говорят правоохранители, - "в букете", соответственно этот "букет" может быть самым разнообразным, включая 282-ю статью".

По его словам, в последнее время стало совершенно очевидно, что есть вопросы к применению 282-й статьи УК. "В последнее время - полгода или даже год, когда за репосты стали привлекать людей, мы видим, что что-то здесь не то. И в данном случае глава государства это понимает и внес такую инициативу, и раз есть сбой в отношениях, то не важно, касается это ста человек или десяти человек, значит - нужно реагировать, такая реакция есть от главы государства и от парламента реакция тоже будет достаточно оперативной", - сказал Крашенинников.

Смягчение 282-й статьи

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ, и касается, в том числе, репостов в соцсетях.

Законопроектом предложено отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Одновременно президент внес законопроект об изменениях в КоАП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что внесенные президентом поправки будут рассмотрены на ближайшем Совете Думы 8 октября.