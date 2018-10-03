Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов по пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
В России Дела о лайках и репостах

Смягчение 282-й статьи получит обратную силу

Это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье и прекратить производства

Смягчение 282-й статьи получит обратную силу
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Пакет президентских законопроектов о смягчении применения 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды) после принятия будет иметь обратную силу, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Будет ли данный закон иметь обратную силу? Ответ утвердительный. В соответствии с Конституцией уголовный закон, облегчающий ответственность, имеет обратную силу", - сказал он.

По словам Крашенинникова, это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье, пересчитать приговоры с уменьшением наказания для осужденных по совокупности уголовных статей, а также прекратить дела, находящиеся в производстве по этой статье.

"Соответственно, те приговоры, которые были вынесены по 282-й статье, ч.1, будут пересмотрены, и если была только эта норма, то (приговоры) будут отменены, если в совокупности с другими статьями Уголовного кодекса - то будут пересчитаны сроки", - сказал он. Если приговор не вступил в силу либо если идут уголовные дела по 282-й статье, то они должны быть прекращены, отметил глава комитета Госдумы.

Крашенинников подчеркнул, что отменяться будут только те приговоры суда, которые выносились только по данной статье. Если приговоры выносились по совокупности статей, среди которых была и 282-я статья, то такие приговоры будут частично пересматриваться.

Парламентарий отметил, что президент внес в среду в Госдуму пакет законопроектов, "который существенно изменяет антиэкстремистское законодательство, в частности, устанавливает так называемую преюдицию, в соответствии с которой первое правонарушение будет караться административным образом, и только при наличии повторного правонарушения возможно возбуждение уголовного дела".

По его словам, Госдума оперативно рассмотрит президентский пакет законопроектов при соблюдении всех необходимых сроков в первом чтении в ноябре и в целом до конца осенней сессии.

"Это большой сигнал уже сегодня для тех правоохранителей, которые возбуждают эти дела, потому что президент свою точку зрения высказал, документ поступил в Государственную думу, комитет начинает процедуру рассмотрения. Соответственно, парламент будет достаточно оперативно рассматривать и принимать", - сказал Крашенинников.

При этом, по его словам, в профильном комитете нет статистических данных о том, сколько человек уже осуждено по этой статье, поскольку 282-я статья УК РФ применялась не только отдельно, но и в совокупности, "как говорят правоохранители, - "в букете", соответственно этот "букет" может быть самым разнообразным, включая 282-ю статью".

По его словам, в последнее время стало совершенно очевидно, что есть вопросы к применению 282-й статьи УК. "В последнее время - полгода или даже год, когда за репосты стали привлекать людей, мы видим, что что-то здесь не то. И в данном случае глава государства это понимает и внес такую инициативу, и раз есть сбой в отношениях, то не важно, касается это ста человек или десяти человек, значит - нужно реагировать, такая реакция есть от главы государства и от парламента реакция тоже будет достаточно оперативной", - сказал Крашенинников.

Смягчение 282-й статьи

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства - он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ, и касается, в том числе, репостов в соцсетях.

Законопроектом предложено отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

Одновременно президент внес законопроект об изменениях в КоАП.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что внесенные президентом поправки будут рассмотрены на ближайшем Совете Думы 8 октября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Госдума

Новости по теме

В России
Путин подписал пакет законов по пенсионной реформеПутин подписал пакет законов по пенсионной реформе
На то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяцаПодробнее
 Путин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаПутин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга
Георгий Полтавченко возглавит Объединенную судостроительную корпорациюПодробнее
 Смягчение 282-й статьи получит обратную силуСмягчение 282-й статьи получит обратную силу
Это позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье и прекратить производстваПодробнее
 Директор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилииДиректор карельского музея и его знакомый арестованы по подозрению в педофилии
Суд отправил Сергея Колтырина и Евгения Носова под стражу до 27 ноябряПодробнее
Россельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрикиРоссельхознадзор через суд потребовал прекратить выпуск продукции Петелинской птицефабрики
В продукции фабрики, продававшейся в Москве, нашли вредоносные бактерииПодробнее
 Путин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонком
По его словам, "возня между спецслужбами" была всегда, как и проституцияПодробнее
 Совфед проголосовал за закон о пенсионной реформеСовфед проголосовал за закон о пенсионной реформе
Против законопроекта выступили пять сенаторовПодробнее
 Против "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничествеПротив "Натали Турс" завели уголовное дело о мошенничестве
В Генпрокуратуре считают, что туроператор выводил деньги на счета третьих лиц, а часть средств ушла за рубежПодробнее
 Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"Песков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"
Пресс-секретарь президента назвал законопроект личной инициативой ПутинаПодробнее
 Путин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Развожаева врио главы ХакасииПутин назначил замминистра по делам Северного Кавказа Развожаева врио главы Хакасии
Президент попросил его поработать в этой должности месяц, чтобы провести выборы, а затем пообещал вернуть его на работу в МосквуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 2 октября6 фото
02 октября
Фотохроника 2 октября
Скончался народный артист Роман Карцев9 фото
02 октября
Скончался народный артист Роман Карцев
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин подписал пакет законов по пенсионной реформеСпортДворкович избран новым президентом ФИДЕВ РоссииПутин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаВ РоссииПесков назвал смягчение статьи 282 УК борьбой с "проявлениями маразма"В РоссииПутин назвал Скрипаля предателем родины и подонкомВ миреНобелевскую премию по химии присудили за исследования эволюции ферментов

Названы составы "Локомотива" и "Шальке" на матч Лиги чемпионов

Путин подписал пакет законов по пенсионной реформе

Путин подписал пакет законов по пенсионной реформеНа то, чтобы принять закон о повышении россиянам пенсионного возраста ушло менее месяца Подробнее

"Локомотив" - "Шальке 04". Онлайн

"Локомотив" - "Шальке 04". ОнлайнМатч Лиги чемпионов с участием российского и немецкого клубов проходит в Москве Подробнее

Движение транспорта в Москве ограничат в связи с шествием КПРФ

Бывшего американского моряка заподозрили в отправке токсина в Пентагон

Путин решил сменить губернатора Санкт-Петербурга

Путин решил сменить губернатора Санкт-ПетербургаГеоргий Полтавченко возглавит совет директоров Объединенной судостроительной корпорации Подробнее

США выйдут из договора о дружбе с Ираном 1955 года

Счетная палата обещала учесть данные ФБК по Росгвардии при проверке в 2019 году

Смягчение 282-й статьи получит обратную силу

Смягчение 282-й статьи получит обратную силуЭто позволит отменить наказание для осужденных только по этой статье и прекратить производства Подробнее

На Android вышло приложение с Евангелием на языке жестов

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');