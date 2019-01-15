Суд в Петербурге прекратил дело об экстремизме за анекдот в соцсети

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу местного жителя Эдуарда Никитина, которого обвинение просило направить на принудительное лечение за публикацию в соцсети анекдота про выборы и карикатуры.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга во вторник, дело прекращено на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с отсутствием состава преступления.

"В судебном заседании государственным обвинителем было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования на основании пункта 2 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с изданием нового закона, улучшающего положение подсудимого", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Ранее адвокат Максим Камакин сообщал "Интерфаксу", что поводом для обвинения Никитина в экстремизме стали карикатура и анекдот, опубликованные им в 2015 году. Дело в отношении него было возбуждено в декабре 2017 года. Никитин прошел психиатрическую экспертизу, обвинение просило направить его на принудительное лечение.

Как сообщал адвокат, экспертиза усмотрела экстремизм в анекдоте, в котором один из персонажей сомневается в позитивных изменениях после выборов. Возбуждение вражды эксперты также нашли в карикатуре со словом "ватник".

Никитин сообщал журналистам, что в 2016 году его вызвали к следователю в рамках проверки. После этого следствие больше года с ним не связывалось, а в конце 2017 года его вызвали для вручения уведомления о возбуждении в отношении него уголовного дела. В рамках расследования у него изымали системный блок от компьютера, но позже вернули. Сам Никитин является инвалидом второй группы, не работает.

В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Цель поправки в законодательство - исключить привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.