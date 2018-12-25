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Мосгорсуд впервые после разъяснений ВС отменил приговор за экстремистский репост

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на пересмотр в суд первой инстанции уголовное дело студента Евгения Корта, обвиняемого в возбуждении ненависти и вражды.

"Кассационным определением Президиума Московского городского суда приговор Зеленоградского суда Москвы от 3 ноября 2016 года отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде во вторник.

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В свою очередь, в пресс-службе правозащиты "Открытой России", адвокат которой защищает интересы Корта, "Интерфаксу" сообщили, что это первый, по их данным, такой случай "после принятия постановления пленума Верховного суда (ВС) по "экстремистским" делам".

"Заместитель председателя ВС Владимир Давыдов в постановлении о передаче жалобы в Мосгорсуд подчеркнул, что в приговоре не приведено подтверждений тому, что Корт действовал с прямым умыслом на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку, а обвинительный приговор не может быть "основан на предположениях"", - пояснили в "Открытой России".

Корт был осужден Зеленоградским судом на год колонии-поселения за репост в социальной сети "ВКонтакте" картинки, содержащей признаки возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Позднее Мосгорсуд изменил наказание молодому человеку на штраф в 200 тыс. рублей.

После разъяснений пленума Верховного суда о практике рассмотрения дел экстремистской направленности, которые были сделаны в сентябре 2018 года, адвокат "Открытой России" Сергей Бадамшин подал в ВС жалобы на приговор Корту, а также покойному блогеру Антону Носику (был осужден за возбуждение ненависти и вражды на 300 тыс. рублей - ИФ) с просьбой пересмотреть дела.

Жалоба по делу Носика был оставлена без удовлетворения, а материалы дела Корта ВС отправил на рассмотрение в президиум Мосгорсуда.

Разъяснения ВС

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Верховный суд РФ 20 сентября 2018 года дополнил разъяснениями постановление пленума "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" от 28 июня 2011 года.

Согласно позиции ВС, при рассмотрении дел о публикациях пользователями в соцсетях материалов экстремистской направленности судьям необходимо убедиться в наличии именно умысла автора совершить действия, направленные на нарушение основ конституционного строя, а также на возбуждение ненависти или вражды либо унижение достоинства человека или группы лиц.

Кроме того, пояснил ВС, судьям для принятия решения необходимо принимать во внимание содержание всей страницы обвиняемого, сведения о совершении им действий, направленных на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, объем информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.

Также, разъяснил Верховный суд, судьи должны учитывать данные о личности человека, в частности, его приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение к административной или уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности.

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Теги: Мосгорсуд

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